القوى الامنية القت القبض على سائق صدم لاجئة سورية

تمكنت القوى الأمنية من القاء القبض على ع.ك سائق سيارة رابيد حمراء اللون فر بعد ان صدم اللاجئة السورية ت.ع التي قضت نتيجة الحادث على طريق عام بلدة صريفا، وسلمته الى مخفر فصيلة درك جويا.

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