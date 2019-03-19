صحناوي: مدرسة محاربة الفساد لا تكون بعناوين فضفاضة

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "المثل يقول: حفظتِ شيئا وغابت عنك أشياء. مدرسة محاربة الفساد لا تكون بعناوين فضفاضة لجذب الانتباه. مرة أخرى تخطئين بالمضمون فتوجيه السهام في غير اتجاهها قلة وعي سياسي تهدف الى ممارسة الشعبوية وتنفيذ أجندة مشبوهة تهدف الى محاولة اغتيال سياسي بحق من لا يفارق اسمه لسانك".

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