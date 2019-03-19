السيطرة على حريق في "مستشفى تمي الأمديد" بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة علي حريق محدود شب مساء اليوم الاثنين، في محرقة النفايات الطبية بمستشفى تمي الأمديد المركزي.

كان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من مستشفى تمى الأمديد المركزي بنشوب حريق داخل محرقة المستشفى.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ بقيادة المقدم أحمد عوض، قائد قوات الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.

من جانبه قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن سيارات الإسعاف استطاعت السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن إصابات.

وأضاف "مكي" أن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، تابع الحريق منذ اللحظات الأولى حتى جرى إخماده، وتابع انتظام العمل داخل المستشفى الذي يبعد عن موقع الحريق.

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