إضراب وطني مفتوح بكليات الطب.. تنسيقية الطلبة: سنستمر إلى حين تحقيق مطالبنا

في خطوة تصعيدية مفتوحة، قررت تنسيقية طلبة الطب، اليوم الإثنين، المقاطعة الشاملة للدروس النظرية والتطبيقية، ابتداء من يوم غد، في جميع كليات الطب وطب الأسنان، مع إضراب وطني مفتوح يشمل التداريب الاستشفائية والحراسات الليلية ينطلق الإثنين المقبل.

وأكد أنس حسونة، عضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، في حديثه مع “اليوم 24″، أن الخطوة التصعيدية ستستمر “إلى حين تحقيق كل المطالب المشروعة التي تهدف إلى إصلاح وتحسين التكوين الصحي العمومي”، محملا الوزارة كل المسؤولية “لما قد تؤول إليه الأوضاع إن لم تضع خطة ممنهجة لاسترجاع كرامة طالب الطب وطب الاسنان والصيدلة بالكلية العمومية والمستشفى العمومي”.

ورفضت التنسيقية، بحسب المصدر ذاته، اقتراح الوزارة القاضي بـ “إدماج طلبة الكليات الخاصة في المستشفيات الجامعية العمومية عبر اجتياز مباراة الداخلية”، موضحا أنه “عوض تحسين ظروف التكوين الصحي العمومي التجأت الوزارة إلى تفريخ طلبة الكليات الخاصة في المستشفى العمومي”.

وأكد منسق طلبة الطب بالدار البيضاء، رفض التنسيقية لما أسماها “قنطرة” تخول لطلبة الكلية الخاصة، الانتقال الى الكلية العمومية والمستشفى العمومي من خلال التداريب الاستشفائية.