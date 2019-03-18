“الفيفا” يراسل الجامعة بخصوص اللاعب أسامة الإدريسي

أصبح بإمكان هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، الإعتماد بشكل رسمي على اللاعب أسامة الإدريسي، المحترف في صفوف فريق “أزيد ألكمار” الهولندي، في المباراتين المقبلتين لـ”أسود الأطلس”، أمام كل من مالاوي والأرجنتين، وذلك بعد أن بات مؤهلا بشكل رسمي للعب مع المغرب.
وتوصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الإثنين، بخطاب رسمي من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، يؤكد فيه بأن الإدريسي، الذي حمل ألوان جل الفئات السنية لمنتخب هولندا، بإمكانه أن يلعب مع المنتخب الأول للمنتخب المغربي، بحكم أنه لم يخض أي مباراة مع منتخب “الطواحين” الأول.
وكان الإدريسي، الذي ينشط في الخط الأمامي، قد حسم قبل أيام موقفه باللعب للمغرب بدل هولندا، بعد فترة طويلة من التردد، ليعزز بذلك صفوف المنتخب الوطني، المقبل على نهائيات كأس إفريقيا للأمم في مصر، الصيف القادم.
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