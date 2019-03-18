الرصاص يلعلع في سماء انزكان

أقدم شخص، مساء اليوم الإثنين، على إطلاق الرصاص من بندقيته، على عدد من الطيور التي تحلق في سماء حي ليراك في مدينة إنزكان، في مشهد أحدث حالة من الاستنفار وسط ساكنة المنطقة.

وفوجئت الساكنة المحلية، بسماع صوت الرصاص في سماء مدينة إنزكان، مساء اليوم، قبل أن يتم العثور على طيور سقطت على الأرض متأثرة بجروح بسبب الطلقات النارية الصادرة من فواهة بندقية قديمة (كارابيل) من أعلى سطح إحدى البنايات.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية لإنزكان، ليتم توقيف المشتبه فيه مرتكب حادث إطلاق النار.

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وتأتي هذه الواقعة، بعد تنامي حالات إطلاق الرصاص من بندقيات مختلفة في ملكية أشخاص، كان آخرها حادث إطلاق الرصاص على 11 شخص، توفي منهما شخصين اثنين، في مدينة كلميم، الشيء الذي جعل السلطات المركزية تتحرك في إصدار دورية للاستعلامات العامة بالعمالات والأقاليم بالمملكة، بهدف إعادة تحيين المعطيات وفتح أبحاث للأشخاص الذين يتوفرون على رخص حمل السلاح الخاص بالصيد.