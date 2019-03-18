أسرة منفذ هجوم أوتريخت تكشف دوافعه: «مشاكل عائلية»

كشفت أسرة منفذ إطلاق النار في مدينة أوتريخت الهولندية، دوافع وملابسات الحادث الذي أودى بحياة 3 أشخاص.
ونقلت وكالة الأناضول أن أفرادًا في الأسرة أن المسلح أطلق النار على قريب له في الترام (وسيلة نقل) بسبب «مشاكل عائلية»، ثم استهدف أشخاصًا أرادوا مساعدة الضحية.
وأعلنت السلطات الهولندية في وقت سابق الاثنين مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين جراء إطلاق نار في محطة للترام وسط مدينة أوتريخت، مرجحة أن الهجوم قد يكون عملية إرهابية.
وأفادت الشرطة المحلية بأن قوات الأمن حددت هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم، وهو من أصول تركية يدعى غوكمان تانيس ويبلغ 37 عامًا من عمره.
وطلبت الشرطة من سكان المدينة إبلاغ أجهزة الأمن بأي معلومات قد تسهم في إلقاء القبض على المشتبه به، ودعتهم إلى تجنب الاقتراب منه.
وأعلنت السلطات الهولندية رفع مستوى التهديد الإرهابي في أوتريخت إلى أقصى درجة.
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