اتفاق تجاري بين بريطانيا والنرويج في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

توصلت النرويج وبريطانيا إلى اتفاق تجاري مؤقت لتنظيم العلاقة بين البلدين في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بنهاية الشهر الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة الخارجية النرويجية القول، إن الاتفاق يضمن استمرار حركة المنتجات الصناعية بدون جمارك بين البلدين، بما في ذلك صادرات النرويج الضخمة من الغاز الطبيعي إلى بريطانيا، إلى جانب نظام لحصص الصادرات من المنتجات البحرية والزراعية. وتشارك في الاتفاق أيضا أيسلندا.

وقالت "إينه إريكسن سورايدي" وزيرة خارجية النرويج في بيان إن الاتفاق "إيجابي للغاية" للشركات النرويجية. كما يضع الاتفاق أساسا للمفاوضات بشأن اتفاقية دائمة لضمان استمرارية حركة التجارة الحرة بين البلدين.

وأضافت "سيكون بدء المفاوضات بشأن الاتفاقية الدائمة أولوية متقدمة للغاية بالنسبة للنرويج".

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