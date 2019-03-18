مصدر عراقي: مقتل وإصابة 4 جنود بانفجار شمال غرب الموصل

أفاد مصدر عسكري عراقي بمحافظة نينوى، اليوم الاثنين، بمقتل وإصابة أربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة شمال غرب الموصل شمال بغداد.

وقال النقيب حسين علي من الجيش العراقي إن"انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي عصر اليوم في قرية عيونات ضمن قضاء سنجار شمال غرب الموصل،أدى إلى مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

وتشهد مناطق محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية غرب الموصل نشاطاً لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين ينفذون عمليات ضد القوات الأمنية والمدنيين ،على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم داعش عسكرياً.

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