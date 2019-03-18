الجيش الإيراني: لم نشارك في أي عمليات مع تركيا ضد “حزب العمال الكردستاني”

نفى مصدر مطلع في أركان الجيش الإيراني مشاركة القوات المسلحة لإيران في أي عمليات مشتركة مع الجيش التركي ضد تنظيم “حزب العمال الكردستاني” في المناطق الحدودية الشرقية لتركيا.

وقال المصدر، في حديث لوكالة “فارس” الإيرانية: “بدأت عمليات الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني صباح اليوم إلا أن القوات المسلحة الإيرانية لم تشارك فيها”.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بدء عملية مشتركة هي الأولى مع إيران ضد مسلحي “حزب العمال الكردستاني”، صباح اليوم الاثنين، على الشريط الحدودي بين البلدين.

وقال صويلو: “بدأنا تنفيذ عملية مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني على حدودنا الشرقية هذا الصباح وسنعلن النتيجة”.

وتعتبر تركيا وإيران “حزب العمال الكردستاني” تنظيما إرهابيا وتتعاونان في بناء الجدار الحدودي العازل بين البلدين والذي شرعت إيران في إقامته منذ أشهر لمنع عمليات تسلل المسلحين الأكراد عبر الحدود.