كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولى عهد أبوظبي يستقبل رئيسة مجلس النواب البحرينى لبحث العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس النواب فى مملكة البحرين، فوزية عبدالله زينل، وتبادلا الأحاديث الودية حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه بتويتر:"محمد بن زايد يستقبل رئيسة مجلس النواب فى مملكة البحرين، ويتبادل معها الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين".

كما استقبل محمد بن زايد وفد البنوك والمصارف التي شاركت في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة، وأثني على دورها ومساهمتها في دعم المبادرات الوطنية.