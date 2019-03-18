مغربي يدهس ابنته بالسيارة في إيطاليا لرفضها ارتداء الحجاب

أقدم مهاجر مغربي في إيطاليا، أمس الأحد على دهس ابنته بسيارته قرب مدينة “فيرتشيلي” ما تسبب في إصابتها بجروح طفيفة، نقلت على إثرها إلى المستشفى، وفق ما أوردته صحف محلية.

ودخل الأب، الذي يبلغ من العمر 50 سنة في خلاف مع ابنته العشرينية، إذ كان يحاول إلزامها بارتداء الحجاب، وهو ما رفضته، ما دفعه إلى دهسها بالسيارة، وفق المصدر ذاته.

وقال موقع “آلنيوز” إن الأب، الذي كان يحاول السيطرة على سلوكات ابنته، والتحكم في لباسها، وطريقة عيشها، قد استشاط غضبا منها، يوم الجمعة الماضي، حينما أخبرته أنها ستغادر إلى محطة للقطار ليلاحقها بسيارته محاولا إلحاق الأذى بها.

وأضاف المصدر ذاته أن الشرطة الإيطالية قد اعتقلت المهاجر المغربي، ووضعته رهن الاعتقال في انتظار محاكمته.