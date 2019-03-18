وجهت النجمة المغربية أسماء المنور رسالة مؤثرة من خلال برنامج الزمن الجميل الذي يبث عبر قناة أبوظبي بشكل أسبوعي، إذ دعت إلى السلم والأمان وتمنت أن يسودان العالم بأسره.
وقالت لمنور أن الشعوب يستحقون حياة جميلة، لا حياة كلها عنف وإرهاب وأشياء تقتل الإنسانية.
ولم تفوت المنور فرصة إهتمامها ودعمها للمشاركين المغاربة في الأولمبياد الخاص وهي تظاهرة رياضية عالمية يشارك فيها رياضيون من ذوي الإعاقة الذهنية أو ما يصطلح عليهم بأصحاب الهمم وتمنت فوزهم ولو بميدالية واحدة.
جدير بالذكر أن النجمة المغربية أسماء المنور عضوة لجنة تحكيم البرنامج الطربي الجديد ا”لزمن الجميل” في دورته الأولى، إلى جانب كل من النجمة المصرية أنغام والنجم اللبناني مروان خوري.
وتحرص أسماء لمنور على إرتداء القفطان المغربي في كل حلقة من البرنامج.
كانت هذه تفاصيل خبر أسماء لمنور.. الفنانة الإنسانة.. توجه رسالة إلى الشعوب وتدعو إلى السلم والسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.