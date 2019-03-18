أسماء لمنور.. الفنانة الإنسانة.. توجه رسالة إلى الشعوب وتدعو إلى السلم والسلام

وجهت النجمة المغربية أسماء المنور رسالة مؤثرة من خلال برنامج الزمن الجميل الذي يبث عبر قناة أبوظبي بشكل أسبوعي، إذ دعت إلى السلم والأمان وتمنت أن يسودان العالم بأسره.

وقالت لمنور أن الشعوب يستحقون حياة جميلة، لا حياة كلها عنف وإرهاب وأشياء تقتل الإنسانية.

ولم تفوت المنور فرصة إهتمامها ودعمها للمشاركين المغاربة في الأولمبياد الخاص وهي تظاهرة رياضية عالمية يشارك فيها رياضيون من ذوي الإعاقة الذهنية أو ما يصطلح عليهم بأصحاب الهمم وتمنت فوزهم ولو بميدالية واحدة.

جدير بالذكر أن النجمة المغربية أسماء المنور عضوة لجنة تحكيم البرنامج الطربي الجديد ا”لزمن الجميل” في دورته الأولى، إلى جانب كل من النجمة المصرية أنغام والنجم اللبناني مروان خوري.

وتحرص أسماء لمنور على إرتداء القفطان المغربي في كل حلقة من البرنامج.