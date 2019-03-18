سفارة الكويت توجه دعوة هامة لرعاياها بعد الحادث الإرهابي

وجهت سفارة دولة الكويت في هولندا دعوة هامة لرعاياها في البلاد بعد الحادث الإرهابي الذي شهدته البلاد.

وقال بيان مقتضب اطلع الخليج 365 على نسخة منه إن "سفارة الكويت بهولندا تدعو رعاياها إلى الحذر بعد العمل الإجرامي في أوتريخت وتؤكد استعدادها لمساعدتهم عبر رقم الطوارئ: 639-374-157 (31+)".

وكانت وكالة الأنباء الهولندية أعلنت عن سقوط قتيل على الأقل في إطلاق النار في عربة ترام في مدينة أوتريخت الهولندية، الاثنين، بعدما كانت الشرطة الهولندية أعلنت، عبر "تويتر" إصابة عدد من الأشخاص جرّاء إطلاق نار في أوتريخت، وسط البلاد، مشيرة إلى أنّها طوّقت موقع الحادث، حيث باشرت بالتحقيقات التي تنظر في احتمال أن يكون "الدافع إرهابياً".

وقال رئيس جهاز مكافحة الارهاب الهولندي بيتر-جاب البيرسبرغ إنه يجري "مشاورات أزمة"، مضيفاً أن "الدافع الارهابي غير مستبعد. المعلومات لم تكتمل بعد".

ورفعت السلطات الهولندية مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في أوتريخت.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إنه "يشعر بقلق بالغ" إزاء الواقعة، وإن الحكومة ستجري محادثات أزمة. وقال الراديو الهولندي إنه جرى تعزيز الإجراءات الأمنية عند مقر الحكومة في لاهاي.

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ونقلت وسائل الإعلام الهولندية عن الشرطة قولها إن المهاجم المشتبه باطلاقه النار ما يزال طلقياً، في حين طلبت الشرطة من المدارس في أوتريخت إغلاق أبوابها.

وفي وقت لاحق اليوم، أوضح المتحدّت باسم شرطة المدينة، جوست لانشاج، أنّ "رصاصات عديدة أُطلقت في عربة الترام وجُرح عدد من الأشخاص". أضاف "المروحيات أصبحت في موقع الحادث ولم يُلق القبض على أحد".

ولم تتوفر المزيد من التفاصيل لدى الشرطة عن الواقعة ولم تتمكن من توضيح مدى إصابة الضحايا، الذين لم تُعرف هويتهم بعد.

قالت الشرطة الهولندية اليوم الاثنين إنها تبحث عن تركي في السابعة والثلاثين من عمره فيما يتعلق بإطلاق نار يعتقد أنه تسبب في مقتل شخص واحد على الاقل.

وقالت الشرطة في بيان "تطلب الشرطة منكم توخي الحذر من جوكمان تانيس البالغ من العمر 37 عاما (المولود في تركيا) فيما يتعلق بواقعة صباح اليوم".