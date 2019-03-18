قوى الأمن: تدابير سير من 19 الى 22 الحالي في نفق البربير

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنه "ستقوم بلدية بيروت بإصلاح الانارة داخل نفق البربير للسير المتجه نحو المتحف، وذلك اعتباراً من الساعة 23:00 ولغاية الساعة 04:00 من فجر اليوم التالي ، من تاريخ 19 الى 22 /3/2019 .

وأشارت الى أنه "ستؤدي هذه الاعمال الى منع مرور السير في النفق المذكور وتحويله الى محاذاته"، لافتةً الى أنه "يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".