ابو فاعور: اتفقنا مع "الوطني الحر" على عزل المصالحة بالجبل عن السياسة

لفت عضو "اللقاء الديمراطي" النائب وائل أبو فاعور في حديث تلفزيوني إلى "اننا اتفقنا مع "التيار الوطني الحر" على عزل المصالحة في الجبل عن السياسة".

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