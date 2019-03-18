ابتداء من أبريل.. رحلات من ورزازات إلى بوردو الفرنسية بـ 89 درهما

يوسف بناصرية – صحافي متدرب

أعلن مجلس جهة درعة تافيلالت، أمس الأحد، أن شركة النقل الجوي “رايان آير” تستعد لربط ورزازات بمدينة بوردو الفرنسية، ابتداء، من 2 أبريل المقبل،عبر رحلتين أسبوعيتين يومي الثلاثاء والسبت، بمبلغ 86 درهما للرحلة الواحدة ذهابا.

وقال مجلس الجهة، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن هذا الثمن “سيمكن المواطنات والمواطنين من مغاربة العالم من الاستفادة من الخدمة أثناء زيارة ذويهم في مختلف المناسبات ومتابعة سير استثماراتهم بالجهة”، كما سيستطيع “الفاعلون في مجال السياحة استثمار الخدمة لتحسين الجاذبية السياحية للجهة بشكل عام ووارزازات بشكل خاص”.

وكشف المصدر ذاته، أن الشركة ستربط أيضا مدينة مارسيليا الفرنسية بورزازات ابتداء، من 3 أبريل 2019، من خلال رحلتين أسبوعيتين يومي الأربعاء والأحد، بـ 139 درهم ذهابا.

وأشار مجلس جهة درعة تافيلالت، إلى أنه صادق على ملحق اتفاقية تعديلية لاتفاقية الشراكة التي تجمعه مع شركة ” لارام” تقضي برفع عدد الرحلات، حيث سيصل ابتداء، من أول أيام أبريل، إلى 8 رحلات بين ورزازات والدار البيضاء، و7 رحلات إلى مطار الراشدية، و4 رحلات إلى مطار زاكورة.