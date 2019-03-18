شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع ستة من الميليشيا الحوثية بنيران الجيش اليمني في المصلوب بمحافظة الجوف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:12 مساءً, 18 مارس 2019 م المناطق - واس لقي ستة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف اليمنية.

وأوضح قائد جبهة المصلوب المقدم هادي الفاضلي في تصريح لموقع /سبتمبر نت/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن عناصر من الميليشيا حاولت مهاجمة مواقع الجيش في الغرفة والزرقة والسلان، بمديرية المصلوب.

وأضاف المقدم الفاضلي أن الميليشيا أعدت للهجوم مسبقًا، في محاولة منها لاستعادة مواقع في المديرية.

وأكد أن قوات الجيش الوطني، أحبطت هجوم الميليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار بعد مصرع ستة من عناصرها وجرح أخرين.

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