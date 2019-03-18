بوتين يوقع قانونين يحظران بث الأخبار الكاذبة وإهانة رموز روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، قانونين يسمح أحدهما للسلطات بحظر أو فرض غرامات على وسائل الإعلام الإلكترونية التي تتهم ببث "أخبار كاذبة"، فيما يعاقب قانون آخر "إهانة الرموز الروسية".

ويأتي النشر الرسمي لهذين القانونين اللذين أقرهما النواب بداية مارس/آذار، رغم اعتراضات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يخشون خطر الرقابة وتهديد حرية التعبير.

وينص القانون الأول على معاقبة "الأخبار الكاذبة ذات الدلالة الاجتماعية التي تنشر على أنها أخبار صحيحة"، ما يشكل "تهديدا للأمن" العام وقد يؤدي إلى "اضطرابات كبيرة".



ويعود إلى المدعين العامين أن يحددوا ما يشكل "خبرا كاذبا" ويمنحوا شرطة وسائل الإعلام الروسية سلطة شطب هذا الخبر تحت طائلة وقف عمل ناشره، ويقر القانون أيضا غرامة قد تصل إلى مليون ونصف المليون روبل (20 ألفا و500 يورو).

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ويعاقب القانون الثاني "إهانة الرموز الروسية " ويتيح لشرطة وسائل الإعلام وقف الوسائل التي تظهر "عدم احترام" للسلطات.

ويتزامن نشر هذين القانونين مع احتفال روسيا بالذكرى السنوية الخامسة لضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ندد بها المجتمع الدولي.

وواصلت السلطات الروسية في الأعوام الأخيرة تكثيف الضغط على الإنترنت الروسي، وخصوصا على المواقع المرتبطة بالمعارضين، إضافة إلى المواقع الاجتماعية التي ترفض التعاون معها.

ويناقش النواب الروس مشروع قانون يسمح بإنشاء "إنترنت سيادي" يستطيع العمل في شكل مستقل في حال انقطاع البلاد عن الخوادم العالمية الرئيسية.