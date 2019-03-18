كاتب سعودي: هذا ما يتعرض له المستثمرون الخليجيون في تركيا

كشف الكاتب السعودي عبدالعزيز الخميس عن معاناة وتهديدات يتعرض لها المستثمرون الخليجيون في تركيا وعن تعرضهم لضغوطات من المافيا في ظل صمت السلطات التركية.

وكتب الخميس بتغريدات رصدها الخليج 365 الاثنين إن "كرة ثلج متدحرجة.. المستثمرون الخليجيون يبحثون عن حلول لأزماتهم في تركيا.. استثمارات متوقفة، وأموال مجمدة، وضغوط مافيات، وحكومة تركية لا تقدم أي عون لهم بل هي أحيانا سبب المشاكل".

وأضاف أن هناك "اغراءات تنتهي بآلام.أموال تنفق لبناء عقارات..ومقاولون تركيون يقطفون الثمار ويهربون دون محاسبة لعدم اكمالهم الأعمال، وحين الشكوى، يجد المستثمر الخليجي التهديد من السلطات، والمؤلم أن يقال له لتحل المشكلة أستعن بالمافيا.".

وأشار إلى "مضايقات للمستثمر الذي يريد تطوير مشروع بإجباره على شراء موقع لاستثماره يتم عبره تنفيع المسؤول، وإذا رفض المستثمر تتم مضايقته ومطاردته في استثماراته الأخرى".

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وكشف الخميس أن محامين أتراك يوهمون المستثمر بالوقوف معه بينما هم يقايضون المتهمين على عمولات تسويف، بل ويعلنون للمستثمر صراحة أدفع لنا نخلص أمورك وإذا دفع يتم استنزافه وابتزازه وسط ضبابية وبيروقراطية الأنظمة.

وأكد أن السفارات الخليجية تبذل جهدها، لكن السلطات التركية المسؤولة لا تقوم بأي جهد يذكر بل تعنف المستثمرين على لجوءهم لحكوماتهم، والأدهى، مسؤولون أتراك يطلبون منهم اللجوء لمافيات ويزودونهم بهواتف الزعماء.

وأشار إلى أن الغرف التجارية الخليجية نائمة عن دعم المستثمرين الخليجيين، ولم تقم بأي شيء يذكر للمساعدة. وكأنه ليس من واجبها الوقوف مع رجال الأعمال الذين تورطوا في ظل صمت أجهزة الغرف.

وجاءت تصريحات الكاتب السعودي في ظل السياسيات التي تنتهجها حكومة رجب طيب اردوغان بدعم عدم الاستقرار في المنطقة العربية والتدخل في شؤونها.