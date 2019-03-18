رئيس بي بي سي يدعو الحكومة إلى مساعدة القنوات التلفزيونية

اسماء السيد - لندن: يرى رئيس مجلس إدارة بي بي سي السير ديفيد كليمنتي أن الأنظمة المعمول بها حالياً تمنع قنوات الخدمة العامة مثل تلفزيون بي بي سي من التنافس مع شركات عملاقة للبث عبر الانترنت مثل نتفليكس.



وسيدعو كليمنتي في كلمة يلقيها في مؤتمر اوكسفورد للاعلام الذي يبدأ اعماله في جامعة اوكسفورد اليوم الاثنين الى تغيير هذه الأنظمة لتمكين قنوات بي بي سي وآي تي في والقناة التلفزيونية الرابعة من "التكيف والتجديد في العالم الرقمي"، كما افادت صحيفة الاندبندنت.



وسيقول رئيس مجلس ادارة بي بي سي: "يجب ان نكون قادرين على إجراء التغييرات التي يطالب بها جمهورنا في الزمن الحقيقي، ليس بدورة كل بضع سنوات وانما بتطور سريع متواصل".

ومما سيلفت اليه السير ديفيد في كلمته ان خدمة آي بلاير للبث عبر الانترنت من بي بي سي يجب ان تخضع لاختبار المصلحة العامة، الذي يمكن ان يستغرق أشهراً، في حين ان خدمات تجارية برسم الطلب مثل نتفليكس قادرة على تحديث برامجها وافلامها بسرعة.

وسيطالب السير ديفيد الحكومة والأجهزة المختصة بالتحرك "العاجل" لتغيير هذه القواعد التي يقول انها تضع قنوات الخدمة العامة في موقف ضعيف.

وسيضيف السير ديفيد "ان اصول النظام الحالي تعود الى حقبة كان يُنظَر فيها الى تلفزيون بي بي سي على انه الوحش الكبير في الغابة الذي يحتاج كل الآخرين الى حماية ضده. ولكن النظرة الى العالم تغيرت الآن، ومنافسونا الرئيسيون ممولون تمويلا حسناً وهم عمالقة دوليون، نتفليكس وسبوتيفاي وفايسبوك ويوتيوب لديهم موارد مالية تقزّم مواردنا".

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وكانت رئيسة القناة التلفزيونية الرابعة في بريطانيا اليكس مايهون اشارت في وقت سابق من مارس الى ان صعود التلفزيون الذكي والبث عبر الانترنت وغير ذلك من الطرق الجديدة لمشاهدة التلفزيون يعني "اننا نمشي نائمين الى حيث لا يعود محتوى الخدمة العامة بارزاً".

وتقول خدمة نتفليكس إن لديها 139 مليون عضو يدفعون اشتراكات في 190 بلداً، لكنها لا تنشر أرقاماً عن عدد مشاهدي برامجها.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير بتصرف عن "الاندبندنت". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.independent.co.uk/news/bbc-public-service-regulations-competing-netflix-streaming-itv-channel-4-a8827601.html

