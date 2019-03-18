لفت عضو تكتل "القوي" النائب آلان عون في حديث تلفزيوني إلى أنه "لا خلافات بين "التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل" بل هناك اختلاف في وجهات النظر وهذه الامور طبيعية وهناك تفاهمات"، مشيراً إلى أن "الاجتماع بين رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس الحكومة سعد الحريري الاسبوع الماضي كان جيداً".

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كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: لا خلافات بين "الوطني الحر" و"المستقبل" بل هناك اختلاف بوجهات النظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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