وزير الرياضة: شباب قارة أفريقيا مبدعون وتمكينهم أمر ضروري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية جاء في التوقيت المناسب، إذ يتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وحرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع دول القارة في مختلف المجالات.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته في الحفل الختامي للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، مساء الاثنين، الذي نظمته جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، أن شباب القارة الأفريقية مبدعون في جميع المجالات، وتمكينهم أمر ضروري، وتنتهجه العديد من الحكومات، وفي مقدمتها الحكومة المصرية.

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ووجه الدكتور أشرف صبحي، الشكر لجامعة الأزهر على المجهود الكبير المبذول في تنظيم الأولمبياد، مؤكدا أن ما شهدناه في الفعاليات من مواهب رياضية واعدة يؤكد أن القارة الأفريقية زاخرة بالمواهب التي يجب دعمها ورعايتها.

وأقيمت منافسات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في الفترة من 14 حتى 18 مارس الجاري، وسط أجواء تنافسية حماسية، تعكس روح المودة والأخوة بين أبناء القارة السمراء.

يأتي تنظيم هذا الأولمبياد ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وإعلان 2019م عامًا لشباب أفريقيا، حيث دشنت جامعة الأزهر، الثلاثاء الماضي، المقرَّ الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، كما تحتضن جامعةُ الأزهر في يوليو المقبل المؤتمرَ الدولي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذى يَعْقِده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين.