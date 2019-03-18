انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل جندي هندي وإصابة 3 آخرين في كشمير والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 06:52 مساءً - قُتل جندي هندي وأصيب 3 آخرون من جراء إطلاق النار عليهم بمنطقة حدودية في "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت وسائل إعلام هندية عن مسؤولين عسكريين قولهم: "إن القوات الهندية تعرضت لإطلاق نار من الجانب الباكستاني بمنطقة سوندرباني في جامو وكشمير"، وفقاً لـ"الأناضول".

وأشارت إلى مقتل جندي واحد وإصابة 3 من جراء إطلاق النار، نقلوا إلى المستشفى، فيما توقف إطلاق النار بعد رد القوات الهندية على مصدره.

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وشهد منتصف شهر فبراير الماضي تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد، عقب هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.

وقتل 44 جندياً هندياً في هجوم بسيارة مفخخة استهدف قوات الأمن الهندية في الـ14 من فبراير الماضي، وسارعت باكستان إلى نفي علاقتها به، لكن التصعيد وصل إلى ذورته بعد تهديد نيودلهي باستخدام القوة ضد إسلام آباد.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989 ضد ما تعتبره "احتلالاً هندياً" لمناطقها.