ترمب يسخر من "معدل الذكاء الضعيف" لجو بايدن

اسماء السيد - واشنطن: تعرض الديموقراطي جو بايدن الذي لم يصبح بعد مرشحا رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة، لانتقادات ساخرة الإثنين من الرئيس دونالد ترمب المصر على الفوز بولاية ثانية.

وانتهز ترمب هفوة جديدة ارتكبها نائب الرئيس السابق بارك اوباما، ليسخر من الرجل الذي يمكن أن ينضم قريبا الى 15 ديموقراطيا يرغب كل منهم في تمثيل حزبه في انتخابات نوفمبر 2020.

وغرد ترمب على تويتر أن "جو بايدن ورط نفسه نهاية الأسبوع حين عجز عن نطق جملة بسيطة بشكل صحيح بشأن قراره الترشح للانتخابات الرئاسية".

Advertisements

وأضاف "عليكم أن تعتادوا، شخص إضافي بمعدل ذكاء ضعيف". وتلعثم الديموقراطي (76 عاما)، الذي يلمح منذ أسابيع الى أنه سيدخل السباق الرئاسي، خلال عشاء السبت في ولاية ديلاوير.

وقال "أنا الأكثر تقدمية بين جميع المرشحين" للرئاسة، قبل أن يتدارك "بين كل الذين سيصبحون مرشحين...". وليست المرة الأولى التي يدخل فيها الرجلان في مشادة.

وكان بايدن اعلن خلال الحملة الانتخابية العام 2016، أنه كان يود لو تمكن من تصفية حسابه مع ترمب. وقال في حينه "كنت أرغب لو أننا ما زلنا في الثانوية، لكان بإمكاني التعارك معه خلف الصالة الرياضية"، ما أثار رد فعل مباشر من ترمب الذي اتهم بايدن ب"اداء دور الرجل القوي" فقط حين يكون خلف الميكروفون.