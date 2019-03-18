بالصور .. ظواهر غريبة حيّرت العلماء والعالم كله .. تعرفي عليها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كم من ظواهر طبيعية حيّرت العالم كله، ولكن معظمها ليست طبيعية بفعل الطبيعة فقط، ففي معظم ما يلي سنعرض لك العديد من الظواهر التي أثارت دهشة الجميع ومعظمها لم نجد لهم تفسير لها حتى الان:

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