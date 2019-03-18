بوتين يفتتح 3 محطات طاقة حرارية في شبه جزيرة القرم

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، ثلاث محطات حرارية جديدة لتوليد الكهرباء في شبه جزيرة القرم، والتي ستلعب دورا مهما في ضمان استقلال منظومة الطاقة في شبه الجزيرة.

وشارك بوتين في افتتاح محطة بالاكلافسكايا في

مدينة سيفاستوبول، فيما افتتح عبر جسر تلفزيوني محطتي تافريتشيسكايا وبورت.وترافقت مراسم إطلاق المحطات الكهربائية مع احتفالات الذكرى الخامسة التي تشهدها شبه جزيرة القرم بمناسبة عودتها إلى قوامروسيا، وذلك بعد استفتاء شعبي جرى في مارس 2014.وقد اعتمدت شبه جزيرة القرم بشكل رئيسي حتى عام 2014 على إمدادات الطاقة من أوكرانيا، التي قطعت الكهرباء عن شبه الجزيرة في ديسمبر من العام ذاته، في محاولة للضغط على القرم بسبب الاستفتاء الذي أسفر عن انضمامها لروسيا.