افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، ثلاث محطات حرارية جديدة لتوليد الكهرباء في شبه جزيرة القرم، والتي ستلعب دورا مهما في ضمان استقلال منظومة الطاقة في شبه الجزيرة.
وشارك بوتين في افتتاح محطة بالاكلافسكايا فيمدينة سيفاستوبول، فيما افتتح عبر جسر تلفزيوني محطتي تافريتشيسكايا وبورت.
وترافقت مراسم إطلاق المحطات الكهربائية مع احتفالات الذكرى الخامسة التي تشهدها شبه جزيرة القرم بمناسبة عودتها إلى قوام
وقد اعتمدت شبه جزيرة القرم بشكل رئيسي حتى عام 2014 على إمدادات الطاقة من أوكرانيا، التي قطعت الكهرباء عن شبه الجزيرة في ديسمبر من العام ذاته، في محاولة للضغط على القرم بسبب الاستفتاء الذي أسفر عن انضمامها لروسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يفتتح 3 محطات طاقة حرارية في شبه جزيرة القرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.