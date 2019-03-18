المعارضة السودانية تجتمع لدراسة الحلول السياسية للبلاد

تجتمع قيادات معارضة في داخل وخارج السودان، اليوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس؛ لدراسة "خارطة حلول سياسية واقتصادية" للاحتجاجات التي تشهدها السودان.

هذا وفقا لما نشره موقع "العربية" إذ قبلت قوى معارضة المشاركة في اجتماعات باريس، برعاية هيئة أميركية غير حكومية، لبحث سبل ترتيب صفوفها وآليات دعم الاحتجاجات في السودان، فضلاً عن التواصل مع المجتمعين الإقليمي والدولي حول ذلك.

وتجتمع قوى نداء السودان، وقوى إعلان التغيير والحرية، الاتحادي المعارض، وقوى الإجماع الوطني في

اجتماع باريس في وقت اعتذر فيه تجمع المهنيين السودانيين عن المشاركة في الاجتماع، مؤكداً تمسكه برؤيته المعلنة وهي إسقاط النظام الحالي.

شارك في الاجتماع كلا من، مريم الصادق وبرمة ناصر من حزب الأمة، وخالد عمر من المؤتمر السوداني ياسر عرمان ومالك عقار من الحركة الشعبية شمال، مني مناوي من حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم من العدل والمساواة،

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فضلاً عن عدد آخر من القيادات.

الجدير بالذكر أن الحكومة كشفت عن اتصالات يجريها عمر البشير مع المعارضة والحركات المسلحة بهدف التوصل إلى تسوية سلمية، مبينة أن الاتصالات المستمرة قطعت شوطاً كبيراً بهذا الشأن.

وقال حسن إسماعيل، وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية، إن رئيس الجمهورية أكد أن الاتصالات مع الممانعين حملت مؤشرات إيجابية، مبيناً أن جهود الحكومة للتوصل لسلام دائم بدارفور والمنطقتين مستمرة ولن تتوقف، وستتواصل بقوة خلال الأيام القادمة.

كما دعا إسماعيل قوى المعارضة والحركات المسلحة إلى تحديد موقف واضح تجاه القضايا الوطنية.