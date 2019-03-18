شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار بمدينة هولندية.. وسقوط عدد كبير من الجرحى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
سقط عدد كبير من الجرحى، اليوم الاثنين، في إطلاق نار بمدينة اوتريخت الهولندية، بحسب وكالة “رويترز”.
ونقلت وسائل إعلام أن قوات مكافحة الإرهاب تم استدعاؤها إلى موقع إطلاق النار في المدينة التي تعد رابع أكبر المدن الهولندية من حيث الكثافة السكانية.
ويأتي هذا الحادث بعد ثلاثة أيام من هجوم إرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشريش النيوزيلندية، الجمعة الماضية.
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