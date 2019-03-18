المحامية الإيرانية سوتوده ترفض استئناف الحكم عليها

أكد رضا خاندان زوج المحامية والحقوقية الإيرانية نسرين سوتوده، أنها لن تستأنف الحكم الصادر بحقها مؤخرا، كونها تعتبر “محاكمتها غير عادلة”.

وقال خاندان، عقب لقاء جمعه بزوجته في سجن “ايوين” في العاصمة طهران: “لا تريد استئناف الحكم.. تعتبر محاكمتها ظالمة، والاحتجاج عليها عن طريقة الاستئناف، لا طائل منه”.

وأضاف: “إنها لا تريد القيام بأي تحرك قضائي لأنها غير موافقة على الإجراءات القضائية” بحقها.

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وتمضي الناشطة الإيرانية منذ يونيو عام 2018 عقوبة بالسجن لخمس سنوات، إثر إدانتها بتهم تجسس، حسب أحد محاميها.

وفي قضية ثانية، وجهت لها سبع تهم ضمت إلى بعضها في ملف واحد، وحكم عليها بالسجن بما مجموعه 33 عاما، فيما أوضح زوجها أن “العقوبة الأطول التي تطبق، هي التحريض على الفساد والفجور.. بالإضافة إلى حكم بـ 148 جلدة بسبب حضورها إلى المحكمة حاسرة رأسها”.

ومنح الاتحاد الأوروبي سوتوده (55 عاما) في 2012، جائزة ساخاروف لحرية الفكر.