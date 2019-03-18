كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباكات بين الجيش العراقي وحزب العمال الكردستاني في شمال العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر عسكري باندلاع اشتباكات مساء اليوم الأحد بين الجيش العراقي وقوات حماية سنجار التابعة لحزب العمال الكردستاني، في منطقة سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر لـ "RT" إن "خلافا نشأ بين الطرفين في مفرق تربكة ومنطقة حصاويك في القضاء"، مبينا أن "الخلاف تطور إلى اشتباك مسلح استمر لدقائق".

وأضاف "لم يعرف حتى الآن إذا ما كانت هناك أية إصابات بين عناصر طرفي الاشتباك"، مشيرا إلى أن "الوضع الآن متوتر في قضاء سنجار وأن تعزيزات عسكرية عراقية توجهت إلى هناك".