شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أن زلزالا بلغت شدته، 5 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم "بلوشستان"، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأفاد المركز - وفقا لقناة (سماء تي في) الباكستانية اليوم السبت - بأن مركز الزلزال وقع على بعد 43 كيلومترا شمال غرب مدينة "سيبي" بالإقليم.