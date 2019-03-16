أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أن زلزالا بلغت شدته، خمس درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم "بلوشستان"، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية، وفقًا

وأفاد المركز - وفقا لقناة (سماء تي في) الباكستانية اليوم السبت - بأن مركز الزلزال وقع على بعد 43 كيلومترا شمال غرب مدينة "سيبي" بالإقليم. "بلوشستان"، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية، وفقًالوكالة أنباء الشرق الأوسط.وأفاد المركز - وفقا لقناة (سماء تي في) الباكستانية اليوم السبت - بأن مركز الزلزال وقع على بعد 43 كيلومترا شمال غرب مدينة "سيبي" بالإقليم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم "بلوشستان" الباكستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.