غضب عارم في الأوساط .. بطل العالم في الفنون القتالية ينعي ضحايا الحادث الإرهابي في نيوزيلاند

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نعى حبيب نورمحمدوف حامل لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية UFC، ضحايا الحادث الإرهابي الأليم في نيوزيلاند الذ وقع صباح يوم الجمعة 15 مارس 2019.

ونشر "حبيب" على حسابه على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" لصورة لأحد الضحايا وهو يتم نقله إلى عربة الإسعاف، وعلّق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، وأضاف: "أن هذا هو أسوأ فيديو فد راه على الإطلاق، ودعا بالصبر والسلوان للجميع".

ويذكر أن الحادث الإرهابي تم في مسجد النور بشارع دينز في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلاند.

وأسفلر الحادث عن سقوط العشرات من القتلى والمصابين ولم يتم حصر الأعداد حتى الان.