تحولت محاولة تحرش بشابة من مدينة مراكش، يوم أمس الثلاثاء، إلى فاجعة حقيقية انتهت بوفاة الشابة اليافعة.
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن شابا حاول التحرش بالهالكة، لكنها قامت بصده، مما أدى إلى سقوطها أمام عجلات شاحنة أدرتها قتيلة على الفور في حادثة سير خطيرة.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن تفاصيل الحادثة تعود صباح إلى يوم أمس، بحي عين إيطي، في مراكش.
المشتبه فيه وهو شاب لا يتجاوز 26 سنة، حاول التحرش بالضحية قبل أن يقدم على صفعها والتسبب في مقتلها على الفور.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن الضحية كانت تبلغ قيد حياتها 39 سنة، والقاطنة بحي المحاميد بمقاطعة المنارة.
هذا وتمكنت عناصر الشرطة القضائية، مساء أمس الثلاثاء، من اعتقال المشتبه فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر محاولة تحرش في مراكش تنتهي بمصرع شابة.. سقطت تحت عجلات شاحنة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.