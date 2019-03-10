إطلالة مفاجئة لرانيا يوسف... وجمهورها: "نسيت البطلون مثل عادل إمام"

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سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من صورة الفنانة #رانيا_يوسف، التي نشرتها في حسابها عبر "إنستغرام"، وهي ترتدي "هوت شورت" من إحدى الحفلات الخاصة.

وقارن عدد من رواد المواقع صورة ليوسف بصورة الفنان #عادل_إمام في فيلم "البحث عن فضيحة" حينما ظهر من دون بنطال.

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كما عاتبها كثيرون على هذه الصور التي وصفوها بـ"الجريئة"، على رغم مرورها بمحنة الفستان التي ظهرت به من قبل وتسبب في الهجوم عليها.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تثير فيها يوسف أزمة داخل الوسط الفني، وذلك بعدما ظهرت بفستان "شبه عارٍ" خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في شهر تشرين الثاني الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى رفع أكثر من دعوى قضائية ضدها بسبب "الفعل الفاضح ونشره في المجتمع" إلى أن قدمت اعتذاراً للمصريين.