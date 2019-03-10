عدد المشاهدات: 470
سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من صورة الفنانة #رانيا_يوسف، التي نشرتها في حسابها عبر "إنستغرام"، وهي ترتدي "هوت شورت" من إحدى الحفلات الخاصة.
وقارن عدد من رواد المواقع صورة ليوسف بصورة الفنان #عادل_إمام في فيلم "البحث عن فضيحة" حينما ظهر من دون بنطال.
كما عاتبها كثيرون على هذه الصور التي وصفوها بـ"الجريئة"، على رغم مرورها بمحنة الفستان التي ظهرت به من قبل وتسبب في الهجوم عليها.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تثير فيها يوسف أزمة داخل الوسط الفني، وذلك بعدما ظهرت بفستان "شبه عارٍ" خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في شهر تشرين الثاني الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى رفع أكثر من دعوى قضائية ضدها بسبب "الفعل الفاضح ونشره في المجتمع" إلى أن قدمت اعتذاراً للمصريين.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة مفاجئة لرانيا يوسف... وجمهورها: "نسيت البطلون مثل عادل إمام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العنكبوت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.