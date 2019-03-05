بوتفليقة يتعهد بإجراء انتخابات مبكرة

في ظل الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها الجزائر أعلن مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أنّ الأخير سيخوض الانتخابات المقررة في أبريل نيسان.



وأضاف الإعلان الذي تلاه عبد الغني زعلان نيابة عن بوتفليقة إن الرئيس تعهد بإجراء انتخابات مبكرة وقال تلفزيون النهار إن تلك الانتخابات ستجرى خلال عام.



ومن المرجح أن يُنظر إلى التصريحات على أنها محاولة لاسترضاء أولئك الذين خرجوا إلى الشوارع خلال اليومين الماضيين للاحتجاج على اعتزام الرئيس (82 عاما) البقاء في السلطة وأيضا للسماح له بترك السلطة بشروطه.بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت "لكن بعد ساعات من التصريحات، قال سكان وأظهرت لقطات مصورة إن احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة اندلعت في وقت متأخر يوم الأحد في العاصمة ومدن أخرى".

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