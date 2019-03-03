1089 سلة غذائية للاجئي طرابلس ونازحي حجة

طرابلس، حجة: دوت الخليج، واس

2019-03-02 8:51 PM



قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 783 سلة غذائية، تزن 57 طنا و942 كجم، و1566 فرشة على العائلات السورية اللاجئة في مدينة طرابلس اللبنانية.

ويأتي ذلك، ضمن الدعم المقدم من المملكة، ممثلا في المركز، للتخفيف من معاناة الشعب السوري في بيئات اللجوء.

مشروعات إنسانية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 306 سلال غذائية، تزن 22 طنا و644 كجم، على النازحين والمتضررين في قرى الغرزة والذراع والضابرة وبني الزين، التابعة لمديرية حرض بمحافظة حجة، يستفيد منها 1836 فردا.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز إلى لشعب اليمني، والتي بلغت حتى الآن 325 مشروعا.

احتياج إنساني

قام وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بزيارة عمل إلى إقليم كردستان العراق، للاطلاع على الاحتياجات الإنسانية هناك، بتنسيق ومتابعة من سفارة وقنصلية المملكة في العراق.

والتقى وفد المركز محافظ أربيل نوازد هادي، وناقش معه الاحتياج الإنساني في المحافظة، ودور المنظمات الدولية والمحلية في تخفيف معاناة المحتاجين.

ونوّه المحافظ بدور المملكة ممثلة في المركز، ودعمه المستمر للعراق في كل القطاعات الإنسانية والإغاثية، مبينا أن زيارة المركز لأربيل تعد من أهم الزيارات الميدانية.

بعدها، زار الوفد المركز مخيم بحركا للنازحين، واطلع على نشاطات المنظمات الدولية والأممية العاملة هناك، وأبرز الاحتياجات الإنسانية للمخيم، كما توجّه إلى مخيم دار شكران للاجئين، للوقوف على الوضع الإنساني والخدمات الإنسانية المقدمة للاجئين، وأوجه الدعم التي يمكن تقديمها.