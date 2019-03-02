شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عنصرين حوثيين بألغام عبدالملك الحوثي في تعز والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية، إن عنصرين من ميليشيا الحوثي لقيا مصرعهما وجرح آخرون، جراء انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في وقت سابق، غربي محافظة تعز

جاء ذلك بعد وصل تعزيزات جديدة من عناصر الميليشيا، يوم الخميس الماضي، إلى تبة الجبيرية بمنطقة العنيين مديرية جبل حبشي غربي تعز.

المصادر أكدت أن عناصر الميليشيا الحوثية التي قدمت إلى منطقة “العنيين” لم تكن لديها معلومات بخريطة الألغام التي زرعها الانقلابيون من قبل، ما أدى إلى مقتلهم بانفجار عدد من الألغام.

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ويوم أمس، أحبط الجيش الوطني مسنودا باالمقاومة الشعبية عملية تسلل لمليشيا الحوثي على قلعة يراخ التاريخية بجبهة الحشاء غرب محافظة الضالع.

وقالت مصادر في اللواء 30 مدرع إن وحده من الجيش خاضت مواجهات بالاسلحة المتوسطة والخفيفة مع عناصر حوثية تسللت إلى محيط قلعة يراخ.

واكدت المصادر ان الجيش تمكن عقب المواجهات من بسط نفوذة على معظم القلعة وقتل وإصابة العديد من مسلحي الحوثي.

فيما يواصل رجال الجيش تمشيط ما تبقى من القلعة الاستراتيجية المطلة على الخط الرابط بين الحشاء وباقي مديريات الضالع.