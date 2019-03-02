شكرا لقرائتكم خبر عن المكلا تحتضن حفلا تأبينيا في أربعينية المؤرخ البروفسور باصرة والان مع التفاصيل

أقيم صباح اليوم بمدينة المكلا، حفل تأبيني في ذكرى أربعينية المؤرخ البروفسور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي الأسبق بحضور محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ووكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي. وألقى محافظ حضرموت كلمة خلال الحفل التأبيني أشاد فيها بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وجهوده في خدمة الوطن خلال فترة توليه لمختلف المناصب التي تقلدها خلال سنوات عمره. وتقدم المحافظ خلال كلمته بإسمه شخصيا وبإسم السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية بأصدق التعازي لأسرته ولكافة أبناء حضرموت والوطن برحيل شخصية فذة كان لها بالغ الأثر في الحياة السياسية والأكاديمية والإجتماعية. وقال المحافظ البحسني بأن حياة البروفسور باصرة كان صفحة ناصعة من صفحات التاريخ الحضرمي واينما وجد النجاح وجد هو، واصفا إياه بالموسوعة التاريخية المكتملة الأركان، والسياسي البارع والمحاور المقنع. Advertisements واختتم محافظ حضرموت كلمته بإعلان منح الفقيد البروفسور صالح علي باصرة درع محافظة حضرموت. كما ألقيت خلال الحفل كلمتين من قبل أسرة الفقيد ألقاها أخية المهندس محسن باصرة، وكلمة أخرى نيابة عن اللجنة التحضيرية ألقاها البروفسور محمد سعيد داؤد، ومرثية ألقاها الشاعر الكبير خالد محمد عبدالعزيز. وتم خلال عرض فيلم وثائقي عن الفقيد الراحل بعنوان "صالح علي باصرة .. العطاء النبيل وسمو الرحيل"، وتوزيع إصدار تصاريح بمناسبة حفل التأبين بعنوان "البروفسور صالح علي باصرة .. رجل القول والفعل". حضر الحفل وكيل حضرموت لشؤون الشباب فهمي باضاوي وعدد مدراء المكاتب التنفيذية والمديريات والشخصيات الأكاديمية والاجتماعية والسياسية والعسكرية وجمع من أصدقاء الفقيد ومحبيه وطلابه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المكلا تحتضن حفلا تأبينيا في أربعينية المؤرخ البروفسور باصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.