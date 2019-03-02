وقع صباح اليوم انفجار في محطة مصر للقطارات الواقعة بميدان رمسيس في وسط القاهرة، وذلك نتيجة ارتطام جرار قطار بحاجز في المحطة، بحسب وكالة «رويترز».
وفي وقت لاحق أعلن التلفزيون المصري الرسمي أن 20 شخصا لقوا حتفهم وأُصيب 40 عندما اندلع حريق بمحطة القطارات الرئيسية في القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 20 قتيلا و40 جريحا في حادثة انفجار محطة القطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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