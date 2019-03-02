أكثر من 20 قتيلا و40 جريحا في حادثة انفجار محطة القطار 

وقع صباح اليوم انفجار في محطة مصر للقطارات الواقعة بميدان رمسيس في وسط القاهرة، وذلك نتيجة ارتطام جرار قطار بحاجز في المحطة، بحسب وكالة «رويترز».

وفي وقت لاحق أعلن التلفزيون المصري الرسمي أن 20 شخصا لقوا حتفهم وأُصيب 40 عندما اندلع حريق بمحطة القطارات الرئيسية في القاهرة.