إنزال وطني للنساخ القضائيين الاثنين.. وقفة أمام وزارة العدل ومسيرة نحو البرلمان

يواصل النساخ القضائيون احتجاجاتهم على وزير العدل محمد أوجار، حيث أعلنوا عن خطوة تصعيدية جديدة، تتمثل في نقل احتجاجهم إلى العاصمة الرباط.

وأعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم وقفة وطنية أمام مقر الوزارة الإثنين المقبل، تليها مسيرة نحو البرلمان.

وقال خالد برهنيش، نائب رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن “المحطة النضالية بعد عدة محطات سابقة والتي عرفت نجاحا كبيرا، واجهتها الوزارة بتعنت ورفض الاستجابة للمطالب الاستعجالية الاجتماعية”.

وأوضح برهنيش، أن مطالب النساخ تتمثل أولا في “الزيادة في التعريفة الهزيلة للنساخ القضائيين، وكذا تجهيز مقرات وفضاءات العمل داخل المحاكم وتوفير أدوات العمل وأماكن لائقة باالنساخ القضائيين”.

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وطالب المتحدث بإخراج التغطية الصحية والتقاعد وتوفير تعويضات عن الأخطار التي يتعرض لها النساخ في أرشيفات المحاكم.

ويرى النقابي أن منظومة إصلاح العدالة، أكدت في توصياتها، المادة 344، على تجاوز طرق النساخة، أي تطوير طريقة العمل البدائية إلى طريقة تتلائم مع التطورات المعلوماتية والرقمية.

ويقول النساخ، إن احتجاجاتهم ستتواصل ولن تتوقف إلا بالتزام الوزارة الوصية بحوار صريح ومباشر مع النساخ الغاضبين، كما نصت على ذلك مخرجات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.