جامعة سوهاج تبحث الشراكة مع نظيرتها الوفاق الدولية النيجيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

اجتمع الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، مساء اليوم الخميس، بوفد الهيئة العليا لجامعة الوفاق الدولية بالنيجر، وذلك لبحث أوجه التعاون العلمى المشترك بين البلدين.

وقال "عزيز"، إن الاجتماع تناول إمكانية إبرام عقد شراكة بين الطرفين لتبادل البرامج التدريبية التى يقدمها مركز علوم الأدلة الجنائية والدراسات الأمنية والقانونية بجامعة سوهاج، مع الاحتفاظ بالإشراف الكامل على هذه البرامج المشتركة بين الجامعتين، وكذلك بحث المشاركة العلمية وتبادل الخبرات مع كليات جامعة الوفاق المختلفة وهي (العلوم الصحية، الإدارة والعلوم الاقتصادية، العلوم القانونية والسياسية، علوم التربية، الآداب والعلوم الإنسانية ومعهد اللغات).

وقال محمود علي محمد، مدير مركز علوم الأدلة الجنائية، إن الوفد قام بعرض البرامج التى يقدمها بجامعة الوفاق لتبادل المشاركة بها مثل برنامج علوم الأدلة الجنائية والدراسات الأمنية والقانونية، وبرنامج رواق العلماء للتدريب العلمي واللغوي عن بعد، وبرنامج الاتحاد العربي الأفروأسيوي لنبذ العنف والتطرف وتصويب الخطاب وتصحيح المفاهيم، وبرنامج فارس العربية ومسرحة علوم اللغة العربية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية التعاون في اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وأشاد الدكتور ياسر الكرماني، رئيس الوكالة الدولية لجامعة الوفاق، بالمستوى العلمي لجامعة سوهاج، خاصة ما يقدمه مركز الأدلة من دورات تدريبية وبرامج علمية وبحوث أكاديمية على كفاءة عالية.

جدير بالذكر، أن الاجتماع حضره أعضاء الهيئة العليا للوكالة عبد الناصر أبو موسى، ومحمد طه الرفاعي، وجمعة عبدالعزيز البشلاوي.

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