تراند اليوم : مسلسل رامو الحلقة 23 .. مسلسل رامو الحلقة 23 الثالثة والعشرين كاملة HD

مسلسل رامو الحلقة 23 الثالثة والعشرين كاملة مشاهدة وتحميل مسلسل رامو الحلقة 23 ، وفي الأحداث رامو رجل طيب القلب شديد الطبع أحيانا وعنيف ضد الشر والخطأ، رغم تناقضه فهو محبوب في الحي الذي يعيش فيه، لديه علاقة حب بأمرأة يعشقها وهي بيلين، والتي ستدور الاحداث حول علاقتهما، أي سيكون علاقة الحب بها الكثير من المشاكل والتهديدات والغضب.

المسلسل من تأليف يلماز شاهين وإخراج يعز ألب، وهو يجمع المشاهدين مع قصة لن تنساها لسنوات. إلى جانب مراد يلدريم ، الذي أعطى الحياة لشخصية ‘Ramo’. المسلسل المنسوج بمشاهد مثيرة وعاطفية، حصل على علامات كاملة من المشاهدين. تم بث لحظات رامو المثيرة مع أغنية سيلدا باجان.

حياة رامو الاستثنائية ، التي تتحدى الظلم وتضع الحب قبل كل شيء آخر، والصراع العميق على محور الأسرة والعدالة والانتقام والصداقة والحب، سيأتي إلى الشاشة مع رامو و قصته المثيرة.

يعيش رامو (رمضان) وعائلته في حي فقير ومضطرب وممتع في أضنة مع قواعدهم وقوانينهم الخاصة. رامو شخص شخص ذكي وشجاع.

يقرر رامو إنهاء هذا الظلم بأي ثمن حتى تتم معاملة أسرته بما يستحقه من إنسانية. يعتزم رامو التمرد ضد العائلة التي يعملون لديها.

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الشيء الأكثر تحدياً لـ رامو على طول الطريق هو ابنة رئيسه، سيبل. من الصعب على كل منهما كبح حبهم لبعضهم البعض. على الرغم من كل التحديات، يتحرك رامو خطوة بخطوة نحو هدفه، في حين أن الخطأ الذي ارتكبه أقرب صديق له، بوز ، أفسد جميع خططه. بسبب الخطأ الذي ارتكبه أفضل صديق، سيواجه رامو أصعب قرار في حياته.

الحلقة من هنا