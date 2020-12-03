رامز جلال أمام القضاء المصري

يواجه الفنان المصري رامز جلال، تهمة قضائية في محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بتهمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة هيام كمال.

واتهمت الكاتبة هيام كمال، الفنان رامز جلال بارتكاب جرائم تداول مصنف محمي طبقا لأحكام القانون وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف.

وأفادت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، بأن محكمة جنح العجوزة، أحالت الدعوى المقامة من المحاميين صلاح بخيت وهاني سامح بصفتهما وكيلين عن المدعية كمال ضد المشكو في حقه رامز جلال إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص .

وقال المحامي هاني سامح إن المشكو في حقه اعتدى على الحق الأدبي والمالي الخاصين بموكلته كاتبة فكرة برنامج "رامز الرمضاني" وأن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة المسجلة والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي. وفق "مزمز".

ورامز جلال هو ممثل ومقدم برامج مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1995، وقام بإنتاج العديد من برامج المقالب والتي بدأت منذ عام 2011 في برنامج رامز قلب الأسد وانطلقت بعدها العديد من البرامج التي تحمل اسمه.