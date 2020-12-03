تراند اليوم : ارطغرل 110 :: ارطغرل 110 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 110 مسلسل قيامة ارطغرل 110 الموسم الرابع HD

متابعات/الخليج 365 / يواصل موقع النور العربي بث حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع ، ويحكي مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع عن صراعات الغازي أرطغرل مع الصليبين والفرنجة ومحاربته للخونة والجواسيس في حقة تاريخية كان يسعى فيها الحكام للسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد العربية، وتوسيع نفوذ دولهم ، خصوصاً المغول الذين كان يحاولون كسر الدين الاسلامي. وفي قيامة ارطغرل الحلقة 110 يقول ارطغرل لرجاله بعد إيقاف عملية إعدامهم "لقد اتنينا إلى هذا العالم من أجل أ نسير ضد الظلم كسيف مجرد".

ويقول أرطغرل لجولدن ألب" لقد تجاوزت حدودك، هل تريد أن أسلمك القلعة التي فتحتها فلتأخذ جنودك وتذهب منها فوراً، فيرد عليه " إننا نحن الاثنان مضطران للالتزام بالامر الأخير الذي ختمه سلطاننا المرحوم علاء الدين".

و في مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع تستمر مكائد الامير سعد الدين كوبيك ضد الفارس ارطغرل في الحلقة 110 ويريد عقد صلح مع الصليبين وتسليمهم القلعة.وفي ارطغرل الحلقة 110 كاليدار غون ألب يريد أن يوقع صلح مع الصليبين دون علم ارطغرل الا ان ارطغرل يكتشف الامر ، ويشق معاهدة الصلح بسيفه قبل توقيعها.كاليدار غون ألب يقول إن المعاهدة بأمر من الدولة فيرد عليه أرطغرل " أنا الدولة ".

ويدورمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع 4 Ertuğrul Diriliş قصة المسلسل التركي قيامة ارطغرل الموسم الرابع بطولة إنجين التان وإسراء بيلجيتش حينما كانت تهديدات المغول تزداد بشكل خطير في انحاء انطاكية وحلب في وقت ضعف عهد الخلافة العثمانية فلم يكن هناك من يستطيع صد هؤلاء الغزاة حتى ظهر أرطغل بن سليمان شاه الشجاع الذي بدأ هيكلتة من الداخل من خلال تنقية الخونة داخل القرية حتى لا تأتي الهزيمة من الظهر ويستطيع أن ينصب تركيزه على أعدائة لأطول فترة ممكنة ليصنع أسطورتة الخاصة التي حررت أهلة من قهر وخراب طال جميع أهلة.

وبدء تصوير مسلسل قيامة ارطغرل 110 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 110 ارطغرل، في عام 2014، وقد عرضت أولى الحلقات من الجزء الأول في 10 ديسمبر 2014، ثم بدأ عرض حلقات الموسم الثاني في شهر سبتمبر 2015، ثم تم عرض الموسم الثالث في شهر نوفمبر 2016، ارطغرل 110 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 110 وتملك قناة TRT الأولى حقوق البث الخاصة بأحداث المسلسل، ويتم عرض حلقات المسلسل في أكثر من 10 دول حول العالم بلغات مختلفة، مثل بلغاريا، رومانيا، مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 110 وباكستان، والمجر، واليونان، وقطر، ارطغرل 110 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 110 وأوكرانيا، يتم تصوير حلقات المسلسل في قرية ريفا في إسطنبول، وتم إنشاء ارطغرل 110 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 110 مزرعة خاصة بالخيول في القرية والتي تستخدم في تصوير حلقات المسلسل، ارطغرل 110 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 110 وسنتابع معكم من خلال هذا المقال مسلسل ارطغرل الحلقة 110.

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