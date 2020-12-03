تراند اليوم : رسالة مؤثرة من عاصي الحلاني لـ"القيصر" بمناسبة خطوبته

بعد أسابيع من إعلان "القيصر" كاظم الساهر خطوبته، وجه الفنان اللبناني عاصي الحلاني، رسالة مؤثرة للنجم العراقي لتهنئته بفرحته.

ونشر على تطبيق "انستغرام"، صورة جمعته بالساهر من كواليس برنامج "ذا فويس"، وعلّق عليها قائلا: "ربَ اخٍ لم تَلدهُ لكَ أمّكَ وانت يا ابو وسام الغالي اخ وصديق افتخر بمحبه وصداقته اتمنى لك كل التوفيق في حياتك الفنية والعائلية عاصي الحلاني كاظم الساهر".

وكان قد أعلن بشكل مفاجئ عن خطوبة "القيصر" بفتاة تونسية تدعى سارة، وأكد وسام نجل "القيصر" خبر ارتباط والده.

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من جهة ثانية، أعلن الحلاني مؤخراً، عن استعداده لطرح عمل غنائي جديد، وهو أغنية وطنية مهداة للشعب المصري، تحمل اسم "نسايم حرية"، ويصورها على طريقة الفيديو كليب في نهاية شهر آذار (مارس) الجاري، مع المخرج جميل جميل مغازي.