أمينة خليل تستعد لحفل زفافها بعد تعافيها من كورونا

كشفت الفنانة المصرية، أمينة خليل عن تجهيزاتها لحفل زفافها من رجل الأعمال عمر طه، المحدد يوم الجمعة المقبلة 04 ديسمبر/كانون الأول في أحد فنادق مدينة الجونة، وذلك بعد تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الفنانة امينة خليل، قد أُصيبت بفيروس كورونا ومكثت بالعزل المنزلي 14 يوماً، وتشافت منه؛ وكانت قد علقت على إصابتها قائلةً: "الموضوع مش لطيف ومش سهل ولكن الحمد لله عدى.. خدوا بالكم من نفسكم وأهلكم".

وتسارك الفنانة أمينة خليل، في حكاية آخر الليل في مسلسل "نمرة اتنين"، لافتة الي أنها تجربة مختلفة من نوعها بالنسبة لها وأيضا على مستوى الأعمال الفنية الدرامية لأنه يقدم مجموعة من القضايا المختلفة بشكل معالج ودرامي غير مألوف وجرئ على المجتمع المصري. وفق "اليوم السابع".

جدير بالذكر أن عمر طه يعمل مهندس معماري، وفارق السن بينهما هو 9 سنوات، فهو مواليد عام 1979، أما أمينة فهي مواليد شهر أكتوبر عام 1988.