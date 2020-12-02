نجوى كرم : كنت زوجة ثانية لرجل مسلم لدية 3 أطفال _ شاهد

كشفت الفنانة اللبنانية، عن تفاصيل زواجها السابق من رجل مسلم متزوج ولديه ثلاثة اطفال، مشيرةً إلى أنها تجربة رائعة خالية من الكذب.

وقالت الفنانة كرم خلال حوراها مع الإعلامي جعفر عبد الكريم في برنامج "جعفر توك"، إن زوجي السابق كان يريد الانفصال عن زوجته الأولى، مؤكدةً رفضها لذلك القرار حتى لا تكون سبباً في الطلاق.

وعن علاقتها بزوجها السابق قالت الفنانة نجوى كرم: "لا أنكر أنني أغرمت وكل إنسان يغرم وعندها يكون الحب سيد الموقف، تجربتي في هذا الزواج، كانت رائعة ومقدسة ولم يكن يطغى عليها الكذب والتزلف".

ومن جهة أخرى، أكدت أنها مع إعطاء المثليين والمثليات حقوقهم، فهم أحرار بحياتهم وتصرفاتهم، فضلا عن أنها مع المساواة الحقوقية بين الرجل والمرأة التي يجب أن تكون أنثى ومصدر للجمال والفرح والحب ومدرسة لأولادها، مشددة على أنها ليست مع سلب حقوق الرجل.

وتعتبر نجوى كرم، مغنية لبنانية، أطلق الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري لقب شمس الأغنية اللبنانية عليها. كما تعتبر من أكثر الفنانات شعبية وجماهيرية في الوطن العربي. حيث ولدت في قضاء زحلة لعائلة مارونية. بدأت حياتها كمدرسة وانطلقت في الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين.

أعلنت عن زواجها من متعهد الحفلات يوسف حرب، بشكل مفاجئ وهو الزواج الذي شكل زوبعة في الوسطين الفني والعائلي بسبب رفض العائلة لهذا الزواج بسبب الفوارق الدينية والعمرية بينهما بالإضافة إلى أنه كان متزوجاً ولديه ثلاث أطفال لكن هذا لم يمنعهما من الزواج حيث وقفت في وجه كل من عارض هذا الزواج لكنه رغم ذلك انتهى زواجهما بالطلاق بعد سنتين بسبب كثرة المشاكل بين عائلتها وزوجها.