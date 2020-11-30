تراند اليوم : تخلصي من الشعر الأبيض بدون صبغات

القاهرة - الخليج 365

تظل مهمة الاحتفاظ بشعر صحي قوي ولامع دون شيب حلم يراود كل النساء والرجال خاصة مع تقدم العمر وظهور أعراض الشيخوخة من الامور يجب الاهتمام بها ، الأمر الذي يمكن تحقيقه بسهولة فقط بالاعتماد على تناول نوع واحد من المشروبات التي اظهرت الدراسات تفوقه في القضاء نهائيا على الشعر الأبيض.

وقال خبير العلاج بالأعشاب وعضو مؤسس نقابة الطب التكميلي الدكتور يسري البدوي: "إن ظهور الشيب في الشعر يحدث نتيجة نقص عناصر محددة من المغذيات والفيتامينات والأحماض الطبيعية، بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى مثل ضعف فروة الرأس وعدم قدرة المسام على التنفس الصحي وغيرها، إلا أن الأبحاث أثبتت جديا تفوق مشروب الخميرة تحديدا في علاج كافة عوامل ومسببات ظهور الشعر الأبيض بصورة مذهلة".

ويضيف البدوي أن مشروب الخميرة هو الوحيد القادر على التخلص من الشعر الأبيض بصورة جيدة جدا وإعادة إنتاج الشعر طبيعيا بصور جمالية ملفتة للنظر في وقت سريع، وذلك لاحتواء الخميرة على عناصر تقوى الشعر وتعوض النقص المسبب لظهور الشيب مثل ثلاثية فيتامين "ب" وأحماض " البانتوثينيك، وبارا أمينو بنزويك" بجانب الحديد والنحاس والكالسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى التي بوجودها يختفي الشعر الأبيض ويعود إلى لونه الطبيعي.

وينصح البدوي كبار السن وأيضا الشباب ممن يعانون من ظهور الشعر الأبيض بتناول مشروب الخميرة يوميا حتى ظهور النتائج وذلك عن طريق وضع قطعة من الخميرة في كوب من الماء وتناول المشروب صباحا، أو تناول أقراص الخميرة الجاهزة الموجودة في الصيدليات قبل الوجبات الغذائية بنصف ساعة وذلك لغير مرضى السمنة.

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